Hatay Reyhanlı'da sosyal medyada provokatif paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir sosyal medya hesabından hakaret içerikli provokatif paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı. İki farklı suçtan kaydı bulunan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformundaki hesabından hakaret içerikli provokatif paylaşımlar yapan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen M.U.Y, Reyhanlı ilçesindeki evinde yakalandı.
İki farklı suçtan kaydı bulunan şüphelinin, işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?