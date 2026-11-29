Hatay Samandağ'da ağaçlık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kapısuyu Mahallesi'ndeki ağaçlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA
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