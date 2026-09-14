Hatay Samandağ'da akıntıya kapılan 2 kişiyi sahil güvenlik kurtardı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil güvenlik ekiplerince bitkin halde bulunan 2 kişi can simidiyle kurtarılıp tekneye alındı; durumlarının iyi olduğu belirtildi.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün ilçenin Hızır Türbesi mevkisi açıklarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren 2 kişi, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denizde arama yapan ekipler, bitkin halde buldukları 2 kişiyi can simidiyle kurtarıp, tekneye aldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kurtarma anları, dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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