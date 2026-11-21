Hatay'ın Samandağ ilçesinde Antakya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Beytullah Kertlez (20) toprağa verildi.

Kaza, dün ilçenin Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkisinde meydana geldi. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, orman işçisi Beytullah Kertlez'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5 işçi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kertlez'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

ORMAN İŞÇİSİ İÇİN TÖREN

Beytullah Kertlez'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak tören için Batıayaz'daki orman yangını ilk müdahale ekip binasına getirildi. Törene, ailesi, Vali Yardımcısı Alparslan Sözen, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kertlez, törenin ardından dualarla Çamlıyayla Mahallesi'ne bağlı İkizköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.