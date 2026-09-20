Hatay Samandağ'da çarpışan motosikletin 41 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü - Son Dakika
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Hatay Samandağ'da çarpışan motosikletin 41 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü

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Hatay Samandağ\'da çarpışan motosikletin 41 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü
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Samandağ'da dün saat 23.30 sıralarında motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ, (Hatay), ?-HATAY'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Serdal Gültekin (41), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Serdal Gültekin'in kullandığı 31 BCA 146 plakalı motosiklet ile karşı yönde seyreden A.B.'nin kullandığı 31 AZM 146 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gültekin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gültekin, kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiMotosikletSamandağ3. SayfaGüncelHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Samandağ'da çarpışan motosikletin 41 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü - Son Dakika
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