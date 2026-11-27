Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobilin üzerinde unutulan çantayı çalan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Atatürk Mahallesi'nde park halindeki aracın üzerinde unutulan bel çantasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısının Z.İ. olduğunu belirledi.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, içerisinde 7 bin 650 lira, 1500 dolar ve cep telefonu bulunan çantayı sahibine teslim etti.