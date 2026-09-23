Hatay Samandağ\'da operasyonda 6 bin 205 litre sahte içki bulundu, 2 şüpheli yakalandı

Hatay Samandağ'da operasyonda 6 bin 205 litre sahte içki bulundu, 2 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarmanın 3 adrese düzenlediği uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 165 gram kubar esrar, 30 kök kenevir, 6 bin 205 litre sahte içki, 2 ruhsatsız av tüfeği ve damıtma düzeneği ele geçirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimini önleme ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda İ.A. ile R.A. yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 165 gram kubar esrar, 170 gram kenevir tohumu, 30 kök kenevir, 6 bin 205 litre sahte içki, 42 bidon, 270 litrelik kazan ve damıtma düzeneği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 113 av tüfeği fişeği, 3 sanayi tüpü ve demir kapan ele geçirildi.
Kaynak: AA
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