Hatay Samandağ'da özel eğitim okuluna giren şüpheliler akıllı tahta ve kamera çaldı - Son Dakika
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Hatay Samandağ'da özel eğitim okuluna giren şüpheliler akıllı tahta ve kamera çaldı

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Hatay Samandağ\'da özel eğitim okuluna giren şüpheliler akıllı tahta ve kamera çaldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki özel eğitim okuluna dün gece giren kimliği belirsiz şüpheliler, kamera kayıt cihazları ile akıllı tahtayı çaldı. Görevlilerin sabah fark edip polise bildirdiği olayda ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde özel eğitim okuluna giren şüpheliler, kamera kayıt cihazları ile akıllı tahtayı çaldı.

Olay, dün gece ilçedeki Deniz Mahallesi'ndeki Hayrullah Nezihi Albayrak Özel Eğitim Okulu'nda meydana geldi. Okul binasına giren kimliği belirsiz şüpheliler, kamera kayıt cihazları ile akıllı tahtayı çaldı. Sabah saatlerinde olayı fark eden görevliler, polise bildirdi. Okulda inceleme yapan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
3. SayfaSamandağEğitimGüncelHataySon Dakika

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