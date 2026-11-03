Hatay Samandağ\'da özel eğitim okuluna giren şüpheliler akıllı tahta ve kamera çaldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde özel eğitim okuluna giren şüpheliler, kamera kayıt cihazları ile akıllı tahtayı çaldı.

Olay, dün gece ilçedeki Deniz Mahallesi'ndeki Hayrullah Nezihi Albayrak Özel Eğitim Okulu'nda meydana geldi. Okul binasına giren kimliği belirsiz şüpheliler, kamera kayıt cihazları ile akıllı tahtayı çaldı. Sabah saatlerinde olayı fark eden görevliler, polise bildirdi. Okulda inceleme yapan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.