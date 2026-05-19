Hatay Tiyatrosu Yeniden Açıldı

Devlet Tiyatroları (DT), Hatay'da 6 Şubat depreminde yıkılan ve aslına uygun şekilde inşa edilen Hatay Devleti dönemindeki meclis binasında perdelerini açtı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yürütülen çalışmalarla aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Hatay Devleti dönemindeki meclis binası ile arkasında yer alan Adalı Konağı, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunması amacıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

DT Hatay Sahnesinin açılış programı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün "sahnenin temizlik ve güvenliğine yönelik" imzaladığı protokol töreniyle başladı.

DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Hatay Sahnesinin açılışında yaptığı konuşmada, bugün yalnızca bir tiyatro sahnesinin açılışını gerçekleştirmediklerini belirterek, "Hafızasıyla, kültürüyle ve iradesiyle ayağa kalkan Hatay'ın yeniden nefes alışına tanıklık ediyoruz. Çünkü sanat, özellikle zor zamanların ardından, bir şehrin yalnızca binalarını değil, ruhunu da yeniden kurar." dedi.

Hatay'ın yüzyıllar boyunca farklı inançların, dillerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı, medeniyetlerin birbirine temas ettiği eşsiz bir şehir olduğunu hatırlatan Karadağlı, bu toprakların yalnızca tarihi bir mirası değil, aynı zamanda birlikte yaşama kültürünü de içinde barındırdığını söyledi.

Karadağlı, şunları kaydetti:

"Böylesine köklü bir şehirde Devlet Tiyatrolarının perdesini açmak bizim için büyük bir sorumluluk olduğu kadar derin bir anlam da taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hatay benim şahsi meselemdir.' sözü, bu şehrin milletimizin ortak hafızasındaki yerini en güçlü biçimde ifade etmektedir. Bizler de bugün, Hatay'ın kültürel hayatına yeni bir nefes kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihi Meclis Binasının yeniden hayat bulması ve Hatay Devlet Tiyatrosuna ev sahipliği yapacak olması ayrıca çok kıymetli. Çünkü bazı mekanlar yalnızca taş ve duvardan ibaret değildir, bir milletin hafızasını, iradesini ve geleceğe dair umudunu taşır. Diliyoruz ki bu sahnede yalnızca oyunlar sergilenmesin, düşünce çoğalsın, hafıza canlı kalsın ve umut her temsilin ardından yeniden filizlensin. Hatay Devlet Tiyatromuzun şehrimize, sanat camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Perdemiz daima açık, alkışımız bol olsun."

"Bu bina şehrimizin en temel sembollerinden biridir"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başladığı konuşmasında, bugün Hatay için onurlu ve gururlu bir gün olduğunu söyledi.

Devlet Tiyatroları Hatay Sahnesi olarak kullanılacak dönemin Hatay Devleti'nin meclis binasının, şehrin tarihinde çok önemli günlere tanıklık ettiğini belirten Masatlı, şunları ifade etti:

"Hatay, Türkiye'deki hiçbir vilayetin bu zamana kadar sahip olmadığı bir geçmişe ve sadakate sahiptir. Hatay, devlet olmayı bırakıp Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli, onurlu, gururlu ve sadakatle bağlı bir vilayeti olmaya karar veren bir şehirdir. Bu bina şehrimizin en temel sembollerinden biridir ama maalesef 6 Şubat felaketinde nasıl ki canlarımızı, nasıl ki mallarımızı kaybettik, bu binamız da yıkıldı, kullanılamaz hale geldi. İşte bugün yeniden kaldırdık ve sanat için hizmet verecek."

Vatandaşların bu binanın enkazına üzülmeleri sonrasında, tarihi ve sembolik binanın ayağa kalkması için karar verdiklerini anlatan Masatlı, Doğuş Grubu ile protokol imzaladıklarını ve tarihe tanıklık eden taşları tek tek ayıkladıklarını kaydetti.

Şehirdeki yaşamın kültür ve sanatla daha güzel olduğunun altını çizen Masatlı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un destekleri ile binanın artık şehrin sanat hayatına katkı sunacağını dile getirdi.

Hatay Sahnesinin 19 Mayıs'ta açılmasının kendileri için de anlamlı olduğunun altını çizen Masatlı, ülkeye ve şehre hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın kutlama telgrafı gönderdiği programa, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcıları Sükut Işıtan ve Emre Başer, DT Başrejisörü Esat Tanrıverdi, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve sanatseverler katıldı.

Meclis binasından tiyatro binasına

Konuşmaların ardından Uğur Saatçi'nin yazdığı, İsmet Numanoğlu'nun rejisörlüğünü üstlendiği "Bu da Geçer ya Hu" isimli oyun sahnelendi.

Oyun, Hatay Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyiciyle buluşan ilk eser oldu.

Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında inşa edilen ve 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren yapı, 2021'e kadar özel sektör tarafından çeşitli iş kolları için kullanıldı.

Hatay Valiliğince satın alınarak kamulaştırılan ve aslına uygun restore edilen bina, 23 Temmuz 2021'de üst kısmında yer alan kütüphane ile Meclis Kültür ve Sanat Merkezi olarak, yanındaki Adalı Konağı da Mutfak Sanatları Merkezi adı altında hizmete açıldı.

Şehrin en merkezi noktasında kültür sanat alanında Hataylılara hizmet eden ve 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan tarihi bina, yeniden Hatay'a kazandırıldı.