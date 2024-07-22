Hatay Valisi, Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi İçin Yıkım Kararı Aldı

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HATAY Valisi Mustafa Masatlı imzasıyla yayımlanan açıklamada kaçak yapılaşmanın önlenmesi adına il genelinde kanuna aykırı yapıların yıkılacağı bildirildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı imzasıyla yayımlanan açıklamada; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde kaçak yapılaşmanın devam ettiği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesinde 'Bu Kanun hükümlerine göre; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuata aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.' ile 775 sayılı Gecekondu Kanunun 18. maddesinde 'Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır.' hükümleri yer almaktadır. Valiliğimizce yapılan rutin denetimlerde, ilimiz genelinde kaçak yapılaşmaların devam ettiği görülmüş olup, Belediye Başkanlığımızca 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında gerekli denetimlerin yapılarak kaçak yapılaşmaların önlenmesi hususunda; Gereğini rica ederim."