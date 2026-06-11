Hatay Valisi'ne 'Asrın Valisi' Ödülü - Son Dakika
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Hatay Valisi'ne 'Asrın Valisi' Ödülü

Hatay Valisi\'ne \'Asrın Valisi\' Ödülü
11.06.2026 13:28
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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya, depremlerde yaptığı çalışmalar dolayısıyla "Asrın Valisi" ödülü verildiği bildirildi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından Hatay Valisi Mustafa Masatlı'ya, depremlerde yaptığı çalışmalar dolayısıyla "Asrın Valisi" ödülü verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 6 Şubat 2023'teki ve devamındaki depremlerin ardından yürütülen yeniden ihya, inşa ve imar çalışmaları dolayısıyla Masatlı'ya ödülün takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, muhtarların devlet ile millet arasında en güçlü gönül köprülerinden biri olduğunu ifade etti.

Depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm imkanlarıyla ilde büyük bir ihya, inşa ve imar seferberliği başlatıldığını belirten Masatlı, bu sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Masatlı, afetin ilk anından itibaren tüm kurumlarla sahada olduklarını, enkaz kaldırma çalışmalarından kalıcı konutlara, eğitimden sağlığa, altyapıdan sosyal ve ekonomik hayatın güçlendirilmesine kadar her alanda yoğun gayret gösterildiğini vurguladı.

Hatay'ın yalnızca fiziki olarak değil, sosyal, kültürel ve ekonomik yönleriyle de yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Masatlı, şehrin daha güçlü, güvenli ve yaşanabilir bir geleceğe hazırlandığını kaydetti.

Masatlı, "Asrın Valisi" ödülünü şahsı adına değil, Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecinde emek veren tüm kurumlar, çalışma arkadaşları, muhtarlar ve Hataylılar adına anlamlı bulduğunu bildirerek, ödülü takdim eden Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta'ya, yönetimine ve muhtarlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay Valisi'ne 'Asrın Valisi' Ödülü - Son Dakika

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