Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Riders Robotik Ligi Dünya Kupası\'nda derece alan öğrencileri kabul etti

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Riders Robotik Ligi Dünya Kupası'nda 3'üncü olan Dörtyol Süleyman Demirel Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.
Masatlı, 23 ülkeden 24 okulun katılımıyla çevrim içi yapılan yarışmada derece alan öğrencileri tebrik etti.
Vali Masatlı, 7 gün süren yarışmada dereceye giren Ahmet Furkan Selimli, Furkan Tayyar Çetin ve Ömer Ziya Ulusoy'u kutlayarak başarılarının devamını diledi.
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