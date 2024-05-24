Hatay ve Adana'da Sağanak ve Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Hortum Meydana Geldi - Son Dakika
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Hatay ve Adana'da Sağanak ve Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Hortum Meydana Geldi

Hatay ve Adana\'da Sağanak ve Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Hortum Meydana Geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında ve Adana'nın Yüreğir ve Karataş ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hortum meydana geldi. Hortumlar kısa süre sonra etkisini yitirirken, Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde su birikintileri oluştu ve ağaçlar devrildi. Adana'nın Aladağ ilçesinde ise sağanak nedeniyle evler su bastı ve bir piknik alanında hasar oluştu. Her iki ilde de sabah saatlerinden beri sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

24.05.2024 17:35
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Sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Hatay ve Adana'da hortum meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında oluşan hortumu, bazı vatandaşlar cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.

Hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi.

Öte yandan, Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi.

Adana'da da hortum oluştu

Adana'nın Yüreğir ve Karataş ilçelerinde de hortum meydana geldi.

Hordum, kısa süre sonra etkisini yitirdi.

Aladağ ilçesi Akören Mahallesi'nde ise sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle mahallede bazı evleri su bastı, bir piknik alanında hasar oluştu.

Her iki ilde de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatay ve Adana'da Sağanak ve Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Hortum Meydana Geldi - Son Dakika
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