Didim belediye başkanı gençay, burhaniye kitap fuarı\'nda yerel yönetim deneyimlerini anlattı

(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 7. Burhaniye Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen "Yerelden İktidara" söyleşisinde yerel yönetim deneyimlerini ve sosyal belediyecilik anlayışını anlattı.

Başkan Gençay, 7. Burhaniye Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen "Yerelden İktidara" söyleşisine konuşmacı olarak katıldı. Burhaniye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşide Gençay'ın yanı sıra Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş da yer aldı.

GENÇAY, YEREL YÖNETİM DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Söyleşide, yerel yönetimlerde hayata geçirilen çalışmaların, sosyal belediyecilik anlayışının ve yerel yönetimlerde kadınların üstlendiği rol ele alındı.

Gençay, Didim'de hayata geçirilen çalışmalara ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaşırken, belediyecilik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın sonunda TBMM Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl tarafından Gençay'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Gençay, ev sahipliği dolayısıyla Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e, gösterdikleri misafirperverlik için Burhaniye halkına teşekkür etti.