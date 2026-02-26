Hatice Güner\'in El Emeği Boyunlukları Mehmetçik\'e

ANKARA'da Hatice Güner'in (75), 5 yıldır ördüğü boyunluklar, zorlu kış koşullarında görev yapan askerlere teslim ediliyor. Güner'in son olarak ördüğü el emeği 195 boyunluk, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Malatya ve Ankara'da görev yapan Mehmetçik'e teslim edildi. Hatice Güner, 5 yılda bakanlığa teslim ettiği boyunluk sayısının bini geçtiğini söyleyerek, "Askerleri çok seviyorum. Burunlarını ısıtıyor ördüğüm boyunluklar. Bir teşekkürleri yetiyor bana. Birazcık ısınıyorlarsa, ne mutlu bana" dedi.

Keçiören ilçesinde yaşayan 3 çocuk ve 5 torun sahibi Hatice Güner, 5 yıldır ördüğü boyunlukları askerlere verilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı'na teslim ediyor. Güner'in, son olarak 20 gün önce Bakanlığa teslim ettiği el emeği 195 boyunluk, Malatya'da ve Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli askerlere teslim edildi. Bakanlığın sanal medya hesabından, Hatice Güner'den teslim alınan boyunlukların Mehmetçik'e teslim edildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "Ankaralı Hatice Güner Hanımefendi'nin sevgiyle ördüğü, her ilmeğinde vatan sevgisi barındıran 195 adet el emeği boyunluk, zorlu kış şartlarında görev yapan kahramanlarımıza ulaştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 219 No'lu Hava Radar Kıta Komutanlığı (Yamadağ/Malatya) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıta Grup Komutanlığında (Ankara) bulunan birliklerimize teslim edilen bu anlamlı hediyeler, Mehmetçiklerimizin içini ısıtacak en kıymetli destek oldu. Fedakar Türk kadınının her daim ordusunun yanında olduğunun nişanesi olan bu bağış için şükranlarımızı sunarız" denildi.

Görüntülerde, askerlerin Hatice Güner'e teşekkür ettiği anlar da yer aldı.

'MEHMETÇİK TAKINCA MUTLU OLUYORUM'

DHA'ya konuşan Hatice Güner, insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini söyleyerek, "Askerleri de çok seviyorum. Onlara bir şeyler yapınca hoşuma gidiyor. Boyunlukları önce arkadaşım yapıyordu. Ondan görünce ben de yapmak istedim. 'Bir şey yapmam lazım, faydalı olmam lazım' diyordum. Öyle başladı, çok hoşuma gidiyor şimdi. Severek yapıyorum. Mehmetçik takınca mutlu oluyorum. Bir teşekkürleri yetiyor. Bazıları soruyor, 'Parayla mı yapıyorsun' diye. Öyle bir şey kesinlikle aklımdan bile geçmez. Örüyorum, yetkilileri bekliyorum. Gidip onlara verildiğini, yerine teslim edildiğini duyunca çok mutlu oluyorum. 5 sene öncesinde başladım örmeye. Örünce birkaç kere müracaat ettik vermek için olmadı. Sağ olsun gelinimle mektup yazdık. Yaşımı ve bu yapmak istediğimi yazdık. Onlar da olumlu cevap verdiler. Öyle başladı" dedi.

Güner, 5 yıldır Parkinson hastalığıyla da mücadele ettiğini belirterek, "Ellerim rahatsız, titriyor ama yapıyorum çok şükür. Gençliğimde çok örgü örerdim. Büyük yumaklarla örerdim. Çocuklara hediye olarak da yapıyordum. Askerlere ördüğüm örgü, 5 yıldır bini geçmiştir. 200-200 örüyorum. Askerlere faydalı olduğumu düşününce başka her şeyi unutuyorum. Ördüğümü falan unutuyorum. Soğukta onların ısınması, benim çok hoşuma gidiyor. Dağlarda olanların burunlarını kapatıyor soğukta. Severek yapıyorum" diye konuştu.

'AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN'

Örgüleri bitince MSB'ye telefon ettiğini söyleyen Güner, "Örgülerimiz hazır ne zaman isterseniz gelebilirsiniz' diyoruz. Onlar da geliyorlar. Çok mutlu oluyorum. Alıştım, onlarla artık ahbap olduk. Denizci, karacı, havacı hepsine verdik. Bir bardak çayımı da içiyorlar. Çok memnun oluyorlar. 'Nasıl örüyorsun bu kadar şeyi?' diyorlar. Demek ki isteyince her şey yapılır. Parkinson hastasıyım, ellerim titriyor ama o bana tedavi gibi geliyor. Yorulunca bırakıyorum. Hakikaten boş dursam daha kötü olur. Ben boş duramam. Bir tanesini 1,5 günde bitiriyorum. 2 tanesi 3 günde oluyor bazen. Yazın sıcakta fazla olmuyor tabii. Kışın daha iyi oluyor. Bazen yavaş gidiyorum, bazen hızlanıyorum. Ben çok mutluyum. Güle güle kullansınlar, sağlıkla. Birazcık ısınıyorlarsa, ne mutlu bana. Hep düşünüyorum onları. Karşılıksız sevgiye, karşılıksız birisine faydalı olmayı çok seviyorum. Mehmetçik o videoda teşekkür etti, izledim. 'Sağ ol, Allah razı olsun' deseler yeter. Dua ediyorlar onlar da bana. Çok duygulanıyorum. Rabb'im Mehmetçik'in ayaklarına taş değdirmesin. Bizim gibi evde oturmuyorlar onlar. Bizlerin güzel günleri ve sağlığı için vatan için gece gündüz dışarıdalar. Güzel günleri, sağlıkları olsun. Benim de torunlarım, oğullarım hepsi askere gittiler. Çok mutlu oluyorum onlara faydam dokundukça" ifadelerini kullandı.