Hatice Kozluca: Eşinin Hayalini Tek Başına Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Hatice Kozluca: Eşinin Hayalini Tek Başına Gerçekleştiriyor

Hatice Kozluca: Eşinin Hayalini Tek Başına Gerçekleştiriyor
16.07.2026 16:48
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Isparta'da arıcılığı tek başına sürdüren Hatice Kozluca, yılda 500 kg bal üretiyor ve propolis dağıtıyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yaşayan Hatice Kozluca, eşiyle emeklilik döneminde başladıkları hayalleri olan arıcılığı, eşini kanser nedeniyle kaybettikten sonra tek başına sürdürerek yılda yaklaşık 500 kilogram bal üretiyor.

Kozluca köyünde ikamet eden üç çocuk annesi Hatice Kozluca, yaklaşık 4 yıl önce eşiyle birlikte başladığı arıcılığı, eşinin vefatının ardından bırakmayarak üretimini sürdürüyor.

İlk olarak 5 kovanla başladıkları üretimde bugün 25 kovana ulaştığını belirten Kozluca, gelecek yıl kovan sayısını 50'ye çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Kozluca, yılda yaklaşık 500 kilogram doğal çiçek balı ürettiklerini dile getirdi. Ürettiği bala Türkiye'nin farklı illerinden talep geldiğini anlatan Kozluca, siparişlerin büyük bölümünü daha önce ürünlerini tercih eden müşterilerden aldığını belirtti.

Balın henüz üretim aşamasındayken sipariş edildiğini anlatan Kozluca, kaliteli üretimin müşteri memnuniyetini beraberinde getirdiğini ve bugüne kadar pazarlama konusunda sorun yaşamadığını söyledi.

Bölgenin lavanta, kekik ve zengin bitki örtüsü sayesinde kaliteli yayla balı üretimine elverişli olduğunu vurgulayan Kozluca, yüksek rakımın da balın aroma ve kalitesine katkı sağladığını kaydetti.

Kanser hastalarına ücretsiz propolis

Eşinin kanser tedavisi sürecinde bir arı ürünü olan propolisi üretmeyi çok istediğini ancak buna fırsat bulamadığını dile getiren Kozluca, kendisinin propolis de ürettiğini belirtti.

Kanser tedavisi gören hastaların yaşadığı süreci yakından bildiğini ifade eden Kozluca, doktorunun uygun görmesi halinde propolisi kanser hastalarına ücretsiz verdiğini dile getirdi.

Arıcılığa başladığında çevresinden "Kadından arıcı olmaz." şeklinde yorumlar aldığını anlatan Kozluca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen eğitimlere katılarak arıcılığı öğrendiğini belirtti.

Arıcılığın kendisi için yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayan Kozluca, kovanların başında vakit geçirmenin kendisine huzur verdiğini, elde ettiği gelirle çocuklarının eğitimine katkı sağlamanın da mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Özel bir üniversitede tam burslu makine mühendisliği eğitimi gören oğlu Ali Kağan Kozluca da yaz aylarında köye gelerek annesine destek olduğunu söyledi.

Kovanların taşınması ile bakım ve onarım çalışmalarında annesine yardım eden Kozluca, arıcılığın aile bütçesine ve eğitim giderlerine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Kadın üreticilerin kırsal kalkınmadaki rolü güçleniyor

Öte yandan Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul ile beraberindeki heyet de Hatice Kozluca'nın üretim alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tuğrul, Isparta'da yaklaşık 40 bin kovan bulunduğunu, bu kovanlardan yılda yaklaşık 240 ton bal üretildiğini kaydetti.

Kentte gül ve lavanta üretiminin yoğun yapıldığını ifade eden Tuğrul, özellikle lavanta balına Türkiye'nin birçok ilinden talep geldiğini aktardı.

Arıcılığın doğru planlandığında aile ekonomisine önemli katkı sağlayan bir üretim alanı olduğuna dikkati çeken Tuğrul, kadın üreticilerin kırsal kalkınmadaki rolünün her geçen gün güçlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Propolis, Isparta, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatice Kozluca: Eşinin Hayalini Tek Başına Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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