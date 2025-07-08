Hatimli Aşure Etkinliği Hamamönü'nde

Neyhane Kültür ve Sanat Evi, geleneksel hatimli aşure etkinliğinin 14'üncüsüne ev sahipliği yaptı.

Altındağ ilçesi Hamamönü Semti'nde yer alan Neyhane Kültür ve Sanat Evi'nde, geleneksel hatimli aşure etkinliği, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Neyhane Kültür ve Sanat Evi kurucusu Ömer Faruk Keskin, burada yaptığı konuşmada, aşure geleneğinin temsil ettiği birlik ve beraberlik ruhuna dikkati çekerek, bu değerleri yaşatmanın önemini vurguladı.

Etkinlikte aşure kazanı, semazenlerin gösterileri eşliğinde karıştırıldı. Yaklaşık 1000 kişilik aşure, dualar ve muharrem ilahilerinden oluşturulan repertuvar eşliğinde hazırlanarak ikram edildi.