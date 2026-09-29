Hatimoğulları, 88 gün sonra tahliye olan Deniz Göktaş\'a \'Hoş geldin\' dedi

Hatimoğulları, 88 gün sonra tahliye olan Deniz Göktaş'a 'Hoş geldin' dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komedyen Deniz Göktaş'ın 88 günlük tutukluluğunun ardından tahliyesine 'Hoş geldin Deniz, çokça geçmiş olsun' dedi. Hatimoğulları, Göktaş'ın cezaevinden mahkeme salonuna en zor koşullarda bile güldürmekten vazgeçmediğini belirtti.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komedyen Deniz Göktaş'ın 88 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edilmesine ilişkin, "Hoş geldin Deniz, çokça geçmiş olsun" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "88 gün boyunca Deniz Göktaş'ı özgürlüğünden mahrum bıraktılar; mizahından mahrum bırakamadılar… Deniz işini hakkıyla yapmaya devam etti. Cezaevinden mahkeme salonuna, en zor koşullarda bile bizi güldürmekten ve düşündürmekten vazgeçmedi : ) Hoş geldin Deniz, çokça geçmiş olsun" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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