(ADANA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ekmek Barış ve Adalet İçin Bütçe" kampanyası kapsamında Adana'da muhtarlarla görüştü.

Görüşmede, bazı partililer de hazır bulundu. Burada kısa bir konuşma yapan Hatimoğulları, Türkiye'de yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek için muhtarlarla bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Türkiye'de güçlü bir demokrasi olmadığı için muhtarların da yetkilerinin sınırlandırıldığını dile getiren Hatimoğulları, muhtarların yaşadıkları sorunlardan bahsetti.

Hatimoğulları, Ekmek Barış ve Adalet Kampanyası'na da değinerek, "Ekmek mücadelesini en iyi bilen, en iyi aktaran, en iyi yaşayan ve hisseden, siz muhtarlarsınız" dedi.

"Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nde muhtarların öneminden söz eden Hatimoğulları, "Kayıtsız şartsız bu süreci herkes desteklemeli. 86 milyon yurttaş olarak sürece kilitlenmeliyiz ki barışın inşasını başarabilelim bu ülkede. Hangi partiye yakınlık hissederseniz edin, bütün farklılıklarıyla siz değerli muhtarlara partimizin kapısı sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı.