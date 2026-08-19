Hatimoğulları, Çepni'yi Ziyaret Edecek
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Murat Çepni'yi Silivri'de ziyaret edecek.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tutuklu bulunan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni'yi yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek. Hatimoğulları, ziyaretin ardından saat 15.00'te basın açıklaması yapacak.
DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, yarın saat 15.00'te tutuklu bulunan ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni'yi Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmesinin ardından basın açıklaması yapacaktır" denildi.
Hatimoğulları'nın, Çepni ziyaretinin ardından basın açıklaması gerçekleştireceği belirtildi.
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