Hatimoğulları, Halkevleri\'nde Barış ve Demokratik Toplum Süreci\'ni değerlendirdi

Hatimoğulları, Halkevleri'nde Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ni değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halkevleri Genel Merkezi'nde Genel Başkan Linda Sevinç Hocaoğulları ile görüştü. Görüşmede 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci' ile güncel toplumsal sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, Halkevleri Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Görüşmede "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" ile güncel toplumsal sorunlar değerlendirildi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, Halkevleri Genel Merkezi'nde Genel Başkan Linda Sevinç Hocaoğulları ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmede "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" ile güncel toplumsal sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Kaynak: ANKA
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