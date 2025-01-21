Hatimoğulları'ndan Yangın için Başsağlığı

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı paylaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden yurttaşların yakınlarına başsağlığı diledi. Hatimoğulları'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Tek temennimiz hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısının artmaması ve yaralıların bir an evvel sağlıklarına kavuşması…" ifadesini kullandı.