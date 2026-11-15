Hattab, Lübnanlı mevkidaşı Haccar ile Şam'da güvenlik işbirliğini görüştü - Son Dakika
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Hattab, Lübnanlı mevkidaşı Haccar ile Şam'da güvenlik işbirliğini görüştü

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Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnanlı mevkidaşı Ahmed Haccar'ı Şam'da kabul etti. Görüşmede güvenlik işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi ele alındı; ilişkilerin güçlendirilmesinin iki ülkenin güvenliğine ve istikrarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Lübnanlı mevkidaşı Ahmed Haccar, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi yollarını ele aldı.

Suriye İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Suriye İçişleri Bakanı Hattab, Lübnanlı mevkidaşı Haccar ve beraberindeki heyeti başkent Şam'da kabul etti.

İki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi yollarının ele alındığı görüşmede, ilişkilerin güçlendirilmesinin hem Suriye'nin hem de Lübnan'ın güvenliğine ve istikrarına doğrudan katkı sağlayacağı belirtildi.

İki komşu ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu yapan bakanlar, her iki tarafın da ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğini tüm alanlarda ileriye taşımak konusunda ortak iradeye sahip olduğunun altını çizdi.

Taraflar, bölgesel gelişmeler ışığında güvenlik alanındaki eş güdümün artırılması yönündeki kararlılıklarını yineledi.

Kaynak: AA
İçişleri BakanıDiplomasiGüvenlikPolitikaSuriyeGüncelDünyaŞamSon Dakika

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