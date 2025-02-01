Hava Ambulansı Philadelphia'da Düştü

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(ANKARA) - ABD'nin Philadelphia kentindeki bir alışveriş merkezi yakınlarında altı kişiyi taşıyan bir hava ambulansı düştü. Amerikan medyasındaki haberlerde, uçaktaki kişilerin kurtarılma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde 6 kişiyi taşıyan bir hava ambulansı Roosevelt Alışveriş Merkezi yakınlarındaki bir caddeye düştü. ABD merkezli Fox News'ün haberine göre, uçağı işleten ambulans uçuş şirketi Jet Rescue Air Ambulance, Learjet 55'in saat 18: 30 sularında Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan kalkarken uçağın düştüğünü açıkladı. Şirketin uçakta pilot, yardımcı pilot, doktor, sağlık görevlisi, hasta ve annesi olmak üzere dört mürettebat ve iki yolcu bulunduğunu belirttiği aktarılan haberde, yolcuların hepsinin Meksika vatandaşı olduğu bildirildi.

Haberde, Hava Ambulansı Sözvüsü Shai Gold'un hastanın hayati önem taşıyan tıbbi tedavi için ABD'de bulunan bir Meksika vatandaşı olduğu yönündeki açıklaması aktarıldı. Gold'a göre, uçağın Philadelphia'dan Tijuana Uluslararası Havalimanı'na uçması ve yakıt için Springfield Missouri'de bir teknik mola vermesi planlanıyordu. Haberde, şirketin ailelere haber verilene kadar uçaktaki kişilerin kimliklerini teyit edemeyeceği ancak kurtarılma ihtimallerinin düşük olduğunu belirttiği aktarıldı.