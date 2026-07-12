Hava Harp Okulu'nda Geleceğin Subayları Yetişiyor

Geleceğin hava gücünü oluşturacak subay adayları, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda akademik bilgiyle teknolojik uygulamayı bir araya getiren yoğun bir eğitim sürecinden geçerek yetişiyor.

Yeşilköy'de bulunan MSÜ Hava Harp Okulu'ndaki harbiyeliler, teorik eğitimin yanı sıra laboratuvarlar, simülasyon sistemleri ve araştırma-geliştirme faaliyetleriyle mesleki bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

Anadolu Ajansı ekibi, okulda bir gün boyunca sürdürülen akademik eğitim faaliyetlerini görüntüledi.

Okul bünyesindeki TEKNOFEST Laboratuvarı'nda öğrenciler, insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri ve özgün yazılım algoritmaları üzerine çalışmalar yürütüyor. Derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulamaya aktaran öğrenciler, geliştirdikleri projelerle ulusal teknoloji yarışmalarına katılıyor.

Aviyonik Sistemler Laboratuvarı'nda hava araçlarında kullanılan uçuş kontrol, haberleşme, navigasyon, sensör ve veri iletişim sistemleri inceleniyor. Öğrenciler, gerçek sistemler ve simülasyon ortamları üzerinde çalışarak aviyonik alt sistemlerin çalışma prensiplerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Uçak Elemanları Laboratuvarı'nda hava araçlarının yapısal bileşenleri ve temel sistemleri tanıtılıyor. Laboratuvar uygulamaları sayesinde öğrenciler uçak parçalarının görevlerini ve birbirleriyle olan işlevsel ilişkilerini yakından inceleme fırsatı buluyor.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesinde bulunan Aerodinamik Laboratuvarı'nda yer alan ses altı ve ses üstü rüzgar tünellerinde gerçekleştirilen deneylerle "akışkanlar mekaniği" ve "aerodinamik" dersleri uygulamalı olarak destekleniyor. Çeşitli hava aracı modelleri üzerinde yapılan testlerde, uçuş sırasında ortaya çıkan aerodinamik etkiler analiz ediliyor.

Kimya Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen uygulamalarda öğrenciler, çözelti kimyası konularını deneysel çalışmalarla öğreniyor, çözünme süreçlerine etki eden sıcaklık, karıştırma yöntemi ve süre gibi parametreleri laboratuvar ortamında inceliyor.

Yabancı Dil Öğrenme Merkezi'nde verilen "Havacılık İngilizcesi" eğitimlerinde ise pilot adayları, telsiz simülasyon yazılımları aracılığıyla kule-pilot haberleşmesine yönelik uygulamalar gerçekleştiriyor.

Eğitimlerde öğrencilerin uluslararası havacılık terminolojisine hakimiyet kazanmaları ve operasyonel iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Hava Harp Okulu'nda verilen akademik eğitimler, öğrencilerin mühendislik, havacılık ve askeri alanlarda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazanmalarını hedeflerken, teorik eğitimlerin uygulamalı çalışmalarla desteklenmesine önem veriliyor.

"Bu okul çok büyük bir ev, bir yuva"

Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şeyda Nur Arslan, Hava Harp Okulu'nda eğitim görmeyi her zaman çok istediğini söyledi.

Subaylık ve özellikle savaş pilotluğunun kendisi için çok şerefli bir görev olduğunu belirten Arslan, başlangıçta yapıp yapamayacağı konusunda tereddüt yaşadığını anlattı.

Arslan, öğrenci seçme uçuşları sırasında öğretmenleri ve eğitmenlerinin kendisine büyük destek verdiğini, bu süreçte kendisini mesleğe ait hissettiğini ve okula bu şekilde girdiğini ifade etti.

Okulda akademik ve sportif branşların bulunduğunu belirten Arslan, kendisinin İngilizce Münazara Branşı başkanlığı görevini yürüttüğünü kaydetti.

Ülkenin farklı illerindeki münazara etkinliklerine katıldıklarını, bu sayede hem İngilizcelerini hem de liderlik becerilerini geliştirdiklerini anlatan Arslan, "Akademik olarak bu okul gerçekten birçok üniversiteye denk, hatta belki daha üst seviyede bir eğitim veriyor. Sadece mühendislik eğitimi değil, aynı zamanda askeri temel bilimler eğitimi de görüyoruz. Okulun, askeri bilgilerimizi, becerilerimizi, tarih bilgilerimizi, sosyal becerilerimizi çok geliştirdiğini düşünüyorum." dedi.

Arslan, okul ortamının ve burada kurulan arkadaşlıkların aidiyet duygusunu güçlendirdiğini, Mustafa Kemal Atatürk'ü kendilerine örnek aldıklarını ifade etti.

Okula bir ideal uğruna geldiğini söyleyen Arslan, "Bu ideal uğrunda buradan mezun olup görevimi layıkıyla yerine getirmek istiyorum. Bu çok şerefli bir görev bence. Benden sonra gelecek kardeşlerime kesinlikle çekinmemelerini, korkmamalarını, bu görevi her insanın, her Türk evladının layıkıyla yerine getirebileceğini söylemek istiyorum. Bu okul, burayı gerçekten isteyen, ideal edinen herkes için çok büyük bir ev, bir yuva. Bu yüzden kesinlikle çekinmesinler, gelsinler, çabalasınlar, uğraşsınlar." ifadelerini kullandı.

"Subay olmak bence her Türk gencinin hayalidir"

Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Faruk Akın ise hazırlık sınıfını Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencileriyle birlikte Kuleli'de tamamladığını söyledi.

Akın, hazırlık eğitiminin ardından Yalova'da düzenlenen yaz kampına katıldığını, bu süreçte akademik, spor, İngilizce ve askeri eğitimler aldıklarını, eğitimlerde sayısal analiz ve düşünce konusunda çok geliştiğini düşündüğünü dile getirdi.

Sosyal ve kültürel etkinliklere de katıldıklarını ve bu faaliyetlerin genel kültür açısından kendilerini geliştirdiğini düşündüğünü söyleyen Akın, "Subay olmak bence her Türk gencinin hayalidir, ben de o hayalimin peşinde koşuyorum. İnşallah bu yuvadan şanlı bir hava subayı olarak mezun olacağım, herkese de tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Her Türk insanının temelinde askerlik hamuru bulunuyor"

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ayşen Çelebi de okuldaki eğitimin kendilerine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Kudret ve kabiliyet gerektiren hedeflerin hiçbir zaman kolay olmadığını belirten Çelebi, "Biz burada sadece eğitim almıyoruz, aynı zamanda disiplinle, cesaretli bir iradeyle Atamızın açtığı istikbali takip etmeye gayret ediyoruz. Tek amacımız bu. Kadın olarak da özellikle omuzlarımızda ayrı bir yük hissediyoruz. Sadece havada değil, karada ve deniz kuvvetlerinde de çok az sayıda kadın var. Bunun yükünü omuzlarımızda taşımak zor olsa da gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadece sayısal eğitimler almadıklarını, bu nedenle tarih, sosyal bilimler ve liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik dersler de aldıklarını belirten Çelebi, "En çok geliştiğimi düşündüğüm konu durumsal farkındalıktır. Harp okullarında bence bu çok önemli bir şey. Bir liderin özellikle durumsal farkındalığının normal bir insana ya da sivile göre daha yüksek olması gerekir. Ben bu okulun geldiğim ilk günden beri gelişimime çok katkıda bulunduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Havacı bir Türk kadın subayı olmanın gurur verici olduğunu ifade eden Çelebi, gelecekte savaş pilotu olmayı hedeflediğini söyledi.

Çelebi, "Bence her Türk insanının temelinde askerlik hamuru bulunuyor. Bu kadınlar için de geçerli. Bu, Tomris Hatun'dan beri böyledir. Zaten bu hamur yoğrulmuş bir şekilde geliyor size. Gerçekten burada kendinizi görüyorsanız yapamayacağınız hiçbir şey olmaz. Siz yeter ki kendinize inanın." dedi.

"Buradan çıktıktan sonra tabii ki ilk hedefim pilot olmak"

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Türker Akın ise okulu tercih etmesinde Bandırma'daki hava üssünün etkili olduğunu söyledi.

Akın, "Oradaki F-16'ların kalkışlarını, inişlerini, pilotları görerek bu okulu tanıdım ve sevdim. Daha sonrasında burayı tercih ettim." diye konuştu.

Okulda, özendirici uçuşlardan önce yer dersleri gördüklerini anlatan Akın, uçakta yapılacak görevleri öğrendikten sonra simülasyon eğitimleriyle kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

Okulu tercih edecek öğrencilere YKS'ye iyi hazırlanmaları yönünde tavsiyede bulunan Akın, "Buradan mezun olduktan sonra ilk hedefim pilot olmak. Pilot olduktan sonra kendimi daha fazla geliştirip ülkeme ve vatanıma güzel bir şekilde hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk ordusunun örnek alınacak bir ordu olduğunu düşünüyorum"

Senegal'den gelen Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sira Diakhate ise hazırlık sınıfından itibaren aldıkları eğitimlerin subaylık hayatlarına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Okulun sunduğu spor tesisleri ve sosyal imkanların öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine yardımcı olduğunu belirten Diakhate, komutanları ve öğretim üyelerinin desteğiyle son dört yılda kendilerini önemli ölçüde geliştirdiklerini ifade etti.

Diakhate, Türkiye'deki eğitim hayatının beklentilerinden daha iyi geçtiğini, arkadaşlık ortamından da memnun olduğunu söyleyerek, "Burada aldığımız eğitimlerle, ülkemize döndüğümüzde iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Tarihe baktığımızda da Türk ordusunun örnek alınacak bir ordu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kendi ülkelerinden veya farklı ülkelerden gelerek burada eğitim almak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Diakhate, Hava Harp Okulu'nun askeri, sportif ve akademik alanlarda önemli imkanlar sunduğunu söyledi.