Hava Harp Okulu Öğrencisi Veli Bilgin Son Yolculuğuna Uğurlandı

YALOVA'da eğitim sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin (20), memleketi Niğde'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Tatbiki Eğitim Kampı'nda dün eğitim sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in cenazesi, memleketi Niğde'ye getirildi. Yeşilgölcük beldesinde Bilgin için cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, Vali Nedim Akmeşe, milletvekilleri, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Bilgin, törenin ardından dualarla belde mezarlığında toprağa verildi.