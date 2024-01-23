Hava korsanı, 17 yıl sonra babasının cenazesine katılmak için cezaevinden getirildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kalkan uçağı kaçırmaya çalışıp, yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırılan hava korsanı Mehmet Reşat Özlü, 17 yıl sonra babasının cenazesine katılmak için Erzurum'daki cezaevinden Şanlıurfa'ya getirildi.

Lefkoşa- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, 18 Ağustos 2007'de Amerika'yı protesto eden 1'i Türk, diğeri Filistinli 2 kişi tarafından İran'ın başkenti Tahran'a kaçırılmak istendi. İki korsan, pilotların yakıt ikmali gerektiği gerekçesiyle Antalya'ya inmesinin ardından yakalandı. El Kaide üyesi oldukları ileri sürülen Mehmet Reşat Özlü ile Filistin uyruklu Abdülaziz Cuma Terik, yargılandıkları davada ömür boyu hapse çarptırıldı. 17 yıldır Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını çeken Özlü, kanserden yaşamını yitiren babası Halil Doğan Özlü'nün cenazesine katılmak üzere Şanlıurfa'ya getirildi. Elleri kelepçeli Özlü, babasının Akçakale ilçesi Köseören köyündeki cenazesine katıldıktan sonra yeniden cezaevine götürüldü. (DHA)