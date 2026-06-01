Hava Kuvvetleri 115 Yaşında

01.06.2026 16:46
Bakan Güler, Hava Kuvvetleri'nin başarısını vurgulayarak, modernizasyona devam edeceklerini söyledi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabulünde, "Gururla ifade etmeliyim ki Hava Kuvvetlerimiz; yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla ülkemizin iftihar kaynağı olmaktadır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki Hava Kuvvetleri personelini kabul etti. Kabulde konuşan Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik gerilimlerin arttığı ve güvenlik ortamında belirsizliklerin derinleştiği kritik bir dönemden geçildiğini söyledi. Bu süreçte Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve yetenekleri, güçlü ordusu, dünya genelinde üstlendiği sorumlulukları ve kurduğu çok boyutlu ilişkileri ile uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ETKİN VE CAYDIRICI BİR HAVA KUVVETLERİNE SAHİP OLMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Ülkemizin geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürüdüğü bu dönemde, Bakanlığımız da devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve bölgesel istikrarın sağlanması için çalışmalarını proaktif bir yaklaşım ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda kararlılıkla sürdürmektedir. Bir yandan şanlı ordumuzu yüksek teknolojiyi haiz silah ve sistemlerle teçhiz ederken bir yandan da personelimizin donanımlı bir şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimizi de köklü tarihi geçmişine ve geleceğin konseptine uygun olarak modern hava teknolojileriyle donatmaya devam ediyoruz."

Bugün, karada ve denizde olduğu gibi semalarımızın emniyetini en iyi şekilde sağlayacak hava araçlarında da büyük atılımları birer birer gerçekleştiriyoruz. Birbirinden güzide sistemleri, kahraman ordumuzun ve Hava Kuvvetlerimizin envanterine dahil etmeye devam ediyoruz. Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürkuş, jet eğitim uçağımız Hürjet, genel maksat helikopterimiz Gökbey, kısa bir süre sonra envanterimize girecek Tayfun ile beşinci nesil yerli-milli savaş uçağımız Kaan, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir. Her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip olmak için yüksek motivasyon, azim ve kararlılıkla çalışmaya; daha çok üretmeye devam edeceğiz."

Bakan Güler, Hava Kuvvetleri'nin yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla Türkiye'nin iftihar kaynağı olduğunu dile getirerek, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman personelinin elde ettiği başarılar, milletimizin özgüveni, devletimizin itibarı ve ülkemizin geleceği açısından da büyük anlam taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Hava Kuvvetlerimizin; daha büyük başarılara imza atacağına ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
