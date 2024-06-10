Hava Kuvvetleri Ambulans Uçakları 7 Gün 24 Saat Görevde - Son Dakika
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Hava Kuvvetleri Ambulans Uçakları 7 Gün 24 Saat Görevde

Hava Kuvvetleri Ambulans Uçakları 7 Gün 24 Saat Görevde

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ambulans uçaklar, Ankara'daki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına bağlı 212'nci Özel Filo Komutanlığında konuşlu bulunuyor. Ambulans uçaklar, modernizasyon sürecinden geçerek bir hava hastanesine dönüşmüş durumda ve 7 gün 24 saat esasına göre faaliyet gösteriyor. Uçaklarda yoğun bakım ünitesi, elektroşok cihazı, hasta izleme monitörü gibi tüm donanımlar bulunuyor. Ayrıca, ambulans uçaklar organ nakli noktasında da aktif rol alıyor ve talep üzerine en kısa sürede görev alanına ulaşıyor. Ambulans uçaklar, savaş, barış, doğal afet süreçleri ve sıhhi tahliye gibi durumlarda etkin olarak kullanılıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen pilotlar, uçuş teknisyenleri ve sağlık personeli ile birlikte ambulans uçaklar her daim göreve hazır konumda bulunuyor.

10.06.2024 11:05
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ambulans uçaklar, 7 gün 24 saat esasına göre her daim görev alabiliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ambulans uçaklar, Ankara'daki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına bağlı 212'nci Özel Filo Komutanlığında konuşlu bulunuyor.

CASA olarak bilinen "CN-235" tipi kargo uçaklarının özel modernizasyon sürecinden geçmesi sonucunda adeta bir hava hastanesine dönüşen ambulans uçakların faaliyetleri 7 gün 24 saat esasına göre icra ediliyor.

Bir yoğun bakım ünitesinde yer alması gereken elektroşok cihazı gibi tüm donanımları üzerinde barındıran ve 6 hasta taşıma sedyesinin bulunduğu uçakta, her sedyenin başında ise hasta izleme monitörü, infüzyon pompası ve mekanik ventilatör yer alıyor.

Ambulans uçaklar, hasta taşıma görevinin yanı sıra organ nakli noktasında da aktif rol alıyor. Sağlık Bakanlığından gelen talep üzerine havalanan ambulans uçaklar en kısa sürede görev alanına ulaşıyor.

Ambulans uçaklar 7/24 esasına göre çalışıyor

Ambulans uçak ekibinde yer alan Pilot Üsteğmen, AA muhabirine, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde verilebilecek ambulans görevlerini eksiksiz yerine getirebilecek sayıda ambulans uçağı, 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 7/24 görev esasına dayalı olarak hazır biçimde konuşludur." ifadelerini kullandı.

Pilot Üsteğmen, ambulans uçak ile görev esnasında hangi personelin yer aldığına ilişkin, "Ambulans uçakla intikal başlamadan önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2 pilot ve 2 uçuş teknisyeni ile görev detayına göre de gerekli sayıda sağlık personeli Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmektedir." şeklinde konuştu.

Ambulans uçakların hangi süreçlerde ve etkinliklerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Pilot Üsteğmen, "Ambulans uçaklar, savaşta ve barışta, doğal afet süreçlerinde, sıhhi tahliye süreçleri ve organ nakli görevlerinde etkin olarak kullanılmaktadır." diye konuştu.

Pilot Üsteğmen, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulundan mezun olan teğmenlerin Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında CN-235 tipi askeri kargo uçağında pilotaj eğimini aldıktan sonra, 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamladığını ve ardından ambulans görevlerini icra edebildiğini söyledi.

"Uçakta doğum gerçekleşti"

Ambulans uçak ile gerçekleştirilen görevler esnasında yaşadığı ve unutamadığı anısına da değinen Üsteğmen, "Bir arife günü ambulans görevi verilmişti. Uçakta bir hamile kadın hastamız vardı. Takiben uçuş esnasında sağlık ekipleri yanımıza geldi ve doğumun uçakta gerçekleşeceğini söyledi. Bir kız ve bir erkek olmak üzere ikiz çocuk dünyaya gelmişti. Kızın adı 'Arife', erkeğin adı da 'Bayram' olmuştu. Bu unutamadığımız görevler arasında verilebilir." ifadelerini kullandı.

Üsteğmen, 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında konuşlu ambulans uçakların her daim göreve hazır konumda olduğunu belirterek, "Ambulans görevleri, bizim için maneviyatı yüksek görevler içerisindedir. Türk milletinin ne zaman ihtiyacı olursa 7/24 esasına dayalı olarak her an kalkış yapabilecek şekilde hazır bulunmaktayız. Yaptığımız görevlerden de büyük gurur duymaktayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hava Kuvvetleri Ambulans Uçakları 7 Gün 24 Saat Görevde - Son Dakika

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