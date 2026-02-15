Hava Kuvvetleri Erzincan\'ın Kurtuluşunu Uçaklarla Kutladı

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip uçaklar, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünde Erzincan semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte, "Hava Kuvvetlerimiz, kadim şehirlerimizden biri olan Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünde muharip uçak geçişi icra etti. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun" denildi.