Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mehmetçiği ziyaret etti - Son Dakika
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mehmetçiği ziyaret etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Eskişehir, Diyarbakır ve Merzifon'da görevli Mehmetçiği ziyaret etti. Kadıoğlu, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Diyarbakır ve Merzifon'daki birlik komutanlarını ve Mehmetçiği kutladı.

17.06.2024 21:49
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla, Eskişehir, Diyarbakır ve Merzifon'da görevli Mehmetçiği ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ilk olarak Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

Kadıoğlu, daha sonra Diyarbakır'daki 8'inci ve Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlıklarında inceleme ve denetlemelerde bulunarak görevi başında bulunan birlik komutanlarının ve Mehmetçiğin bayramını kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mehmetçiği ziyaret etti - Son Dakika

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