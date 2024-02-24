Hava Kuvvetleri Komutanı TEI tesislerini ziyaret etti - Son Dakika
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Hava Kuvvetleri Komutanı TEI tesislerini ziyaret etti

Hava Kuvvetleri Komutanı TEI tesislerini ziyaret etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tesislerini ziyaret etti. Kadıoğlu, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit'ten faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru, T700-TEI-701D helikopter motoru ve TEI-TS1400 milli helikopter motorunu inceledi.

24.02.2024 20:13  Güncelleme: 20:15
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tesislerini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Kadıoğlu, ziyaretinde, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit'ten faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru'nu ve Türkiye'de üretilen ilk helikopter motoru T700-TEI-701D'yi inceleyerek, testlerine katılan Kadıoğlu, ayrıca Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ü de inceledi.

Kaynak: AA

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