Hava Kuvvetleri Komutanlığı, kalp rahatsızlığı bulunan 2 çocuğu ambulans uçakla Ankara'ya getirdi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla kalp rahatsızlığı bulunan 2 çocuk, Trabzon'dan Ankara'ya getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız (CN-235), AFAD Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığının talebi üzerine kalp rahatsızlığı bulunan 4 ve 1 yaşlarında 2 çocuğumuzu, Trabzon'dan alarak Ankara'daki hastanelere nakletti. Çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz."
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