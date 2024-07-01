Hava Kuvvetleri Komutanlığı Romanya'da Eğitim Faaliyetine Katıldı

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Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 F-16 ve 1 KC-135R uçağı, Romanya hava sahasındaki eğitim faaliyetine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 F-16 ve 1 KC-135R uçağı, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından "Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri" ile eş güdümlü yürütülen "Esnek Caydırıcılık Seçenekleri" kapsamında, Romanya hava sahasındaki eğitim faaliyetine katıldı.