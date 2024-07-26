Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, 24 Temmuz'da Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi."
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