Hava Kuvvetleri'nin 115. Yılı Kutlandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul ederek Komutanlığın kuruluşunun 115'inci yıl dönümü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki Hava Kuvvetleri personelini kabul etti. Bakan Yaşar Güler, Hava Kuvvetlerimizin 115'inci yılını kutlayarak personele görevinde başarılar diledi."