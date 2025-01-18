Hava Kuvvetleri Romanya'da Eğitim Gerçekleştirdi

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Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 3 uçak, Romanya hava sahasındaki eğitim faaliyetine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından 'Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri' ile eş güdümlü yürütülmekte olan 'Esnek Caydırıcılık Seçenekleri' kapsamında Romanya hava sahasında planlanan eğitim faaliyetine, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından 2 adet F-16 ve 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından 1 adet KC-135R uçağı katıldı."