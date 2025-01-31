Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek - Son Dakika
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Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının gelecek hafta 6 ila 12 derece düşeceğini ve kar yağışı beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar, Meteoroloji'nin uyarılarını takip etmeleri konusunda bilgilendirildi.

31.01.2025 18:17
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gelecek hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

1 HAFTA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerinde, hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KAR UYARISI

Aynı tarihlerde ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı görüleceği tahmin edilirken, karla birlikte buzlanma ve dona karşı vatandaşların Meteoroloji'nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarını takip etmesi önerildi.

Meteoroloji\'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sefa Satır:
    meteorolojiden güzellemeler yine. meteoroloji aralık sonunda kar yağdırdı ocak 15 den sonra kar yağdırdı hemde tam 15 gün. şimdi Şubat'ta yağdıracak. bu arada o kar ı sadece kendi görüyor. gereksiz kurum 2 0 Yanıtla
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