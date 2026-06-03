Hava Sıcaklıklarına Uyarı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava durumu raporuna göre, bugün yurt genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi.