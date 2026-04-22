Havaalanı Güvenliği Maaş Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İç Güvenlik Bakanı, federal bütçe onaylanmazsa TSA maaşlarının mayısta tükeneceğini bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Kongre'nin federal bütçeye onay vermemesi durumunda, gelecek ay havaalanlarında çalışan güvenlik görevlilerinin maaşlarını ödeyecek paranın "tükeneceği" uyarısında bulundu.

Fox News haber kanalına konuşan Mullin, bakanlığa bağlı olan Ulaştırma Güvenliği İdaresinin (TSA) bu aydan sonra personel maaşlarını ödeyecek fonunun olmadığını vurguladı.

Bakan Mullin, mayıs ayında ABD'deki havaalanlarında "uzun güvenlik kuyruklarının" yeniden oluşabileceği uyarısında bulundu.

Mullin, İç Güvenlik Bakanlığındaki maaş ödemelerinin 2 haftada bir 1,6 milyar dolardan biraz fazla olduğunu, mayıs ayının ilk haftasında paranın tükeneceğini belirtti.

Bu haftanın sonunda yapılması planlanan maaş ödemelerinden sonra, kısmi kapanma dönemi için ayrılan "acil durum fonunun tükeneceğini" söyleyen Mullin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sorunu çözmek için yeni bir başkanlık emri çıkaramayacağını da söyledi.

Şubat ayı ortasından bu yana normal bütçesi ödenemeyen TSA'da maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntı, birçok kurum çalışanının işe gelememesine ve havaalanlarında büyük aksaklıklara neden olmuştu.

Trump mart ayının sonunda, TSA görevlilerine ve diğer kurum çalışanlarına maaş ödenmesi için Temmuz 2025'te yasalaşan "Bir Büyük Güzel Yasa" fonlarının kullanılması talimatını vermişti.

Geçen yılki hükümet kapanması sırasında da TSA çalışanları 6 hafta boyunca maaş alamamış, şubat ortasından bu yana ise 838'den fazla TSA görevlisi aynı sorun nedeniyle istifa etmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 00:00:52. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.