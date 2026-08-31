Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 11 Ölü - Son Dakika
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Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 11 Ölü

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Uttar Pradeş'teki patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş'in Kaushambi bölgesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Yetkililer, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin patlamanın ardından kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin tamamının fabrika yakınlarında ikamet ettiğini kaydeden yetkililer, 5 yaralının da tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Civardaki yapılarda yıkıma ve hasara neden olan patlamanın ardından enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Patlama nedeniyle ölü sayısının artabileceği değerlendiriliyor.

Hindistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Narendra Modi, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ve yaralılara acil şifa diledi.

Kaynak: AA

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