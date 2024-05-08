Havalandırmada mahsur kalan yavru güvercinler kurtarıldı
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru güvercinler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay Yazıköy Köyü Saka Koru Evlerinde meydana geldi. Bir evin havalandırma boşluğunda güvercin seslerini duyan vatandaşlar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler merdiven yardımıyla indikleri havalandırmada mahsur kalan yavru güvercinleri kurtardı. Daha sonra güvercinler yuvalarına bırakıldı.
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