Havalimanında Doğan Bebek Nicole'in Sağlık Durumu İyi

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Havalimanı tuvaletinde doğan Rus bebekten yeni haber: İsmini cezaevindeki annesi koydu, sağlık durumu iyi

Rus uyruklu anneanne 3 aylık torununu anlatırken gözyaşlarını tutamadı

18 yaşındaki anne klozet içinde doğum yapıp bebeği terk ettiği gerekçesiyle tutuklanmış, anneanne ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Serbest kalan anneanne, ilk kez kamera karşısına geçip ziyaretine gittiği bebeğin son durumunu hakkında açıklamalarda bulundu

Elena Burnazkina: "Cezaevinde birlikteyken kızım koydu ismini. Nicole bizim dinimizde göre kutsal bir isim. Bir bakıma özgürlük anlamına da geliyor"

"Kızıma ve Nicole'e aynı anda sarılmak ve onlarla birlikte Rusya'ya döneceğim günü bekliyorum"

Avukat Ayşegül Kübra Polat: "Ekaterina sürekli bebeğini soruyor. Onu bebeği hakkında bilgilendiriyorum"

ANTALYA - Antalya Havalimanı engelli tuvaletinin klozeti içinde doğum gerçekleştiren 18 yaşındaki tutuklu Ekaterina Burnazkina'nın annesi Elena Burnazkina tahliye sonrası ilk kez kameralara konuştu. Devlet korumasındaki kız bebeği 1 hafta önce ziyaretine gittiğini ve son derece sağlıklı olarak gördüğünü belirten Elena Burnazkina, bebeğin isminin halen cezaevinde bulunan kızının kendi inançlarında 'özgürlük' anlamına gelen Nicole koyduklarını söyledi.

Antalya Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis tarafından yapılan araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi. Moskova'ya gitmeye hazırlanan Ekaterina Burnazkina ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bebeğin annesi Ekaterina Burnazkina ise başka bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anneanne Elena Burnazkina, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından poliste ifadesi alınan Ekaterina Burnazkina ile annesi sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Bebek devlet korunmasına alındı

Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alınırken, genç kadın ile annesi aynı cezaevine konuldu. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan ikiliden Elena Burnazkina'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Ekaterina Burnazkina'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Havalimanı görüntüleri ortaya çıkmıştı

Genç kız ve annesinin dava dosyasına giren Antalya Havalimanı'nda yaşadıkları o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, annesiyle birlikte tur operatörünün minibüsüyle havalimanına gelen genç kızın elinde valiz, annesinin elinde ise poşetler görülüyor. Oldukça sakin görünün genç kız, eşyaları kargoya teslim ettikten sonra koridorda bir süre geziniyor. Görüntülerde, bir ara iki eliyle belini tuttuğu da kameralara yansıyor. Ardından engelli tuvaletine giren genç kızı annesinin kapıda beklediği ve ardından tuvaletten çıkan kızının elini tutarak oradan uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerin devamında genç kız ve annesinin polis kontrol noktasında gözaltına alındıkları ve polis karakoluna götürüldükleri kameralara yansıyor.

"Olaydan 1 gün öncesi sindirim sistemi rahatsızlığıyla hastaneye gitti"

Tahliye sonrası ilk kez kamera karşısına geçen Elena Burnazkina, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Lise öğrencisi Kızı Ekaterina'nın sınav stresini atması için ara tatilde Antalya'ya tatil geldiklerini belirten Burnazkina, olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Kesinlikle tatil amacıyla geldik. Gebelikten kesinlikle haberimiz yoktu. Eğer olsaydı zaten Antalya'ya gelmezdik. Bebeğin doğduğundan haberim yoktu. Polisler gelene kadar bunu bilmiyorduk. Öğrenince şoka girdim. Kızım da zaten şoktaydı. Ekaterina'nın havalimanına tuvalete gitmesindeki sebep, 1 gün öncesinde sindirim sistemi rahatsızlığı sebebiyle doktora gittik. Orada bir tedavi gördü ve kızımın gebe olduğuna dair orada herhangi bir tespit de yapılmadı. Ertesi gün de bu durumun devam ettiğini görünce başka bir şeyden şüphelenmedik"

"Onun ismini birlikte cezaevindeyken kızım koydu"

Şuanda 3 aylık olan torununu görünce oldukça mutlu olduğunu dile getiren Burnazkina, "Nicole'u ilk görünce çok sevindim çok mutlu oldum. Çok sağlıklıydı. Onunla ilgilenen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Nicole bizim dinimizde göre kutsal bir isim. Bir bakıma özgürlük anlamına da geliyor. Cezaevinde birlikteyken kızım koydu ismini. Allah'a bize böyle bir hediye gönderdiği için şükrettim. ve onu kesinlikle Rusya'ya götürüp orada bakmak istiyorum" dedi.

"Onları çok özledim" diyerek gözyaşı döktü

Burnazkina, cezaevindeki kızını da özlediğini dile getirerek, "Kızım asla böyle bir suç işleyecek birisi değil. O çok merhametli. Onu çok özledim. Ona ve Nicole'ye aynı anda sarılmak ve onlarla birlikte Rusya'ya dönmek istiyorum" dedi.

"Bebek sağlıklı ve gayet iyi durumda"

Ailenin avukatlığını üstlendikleri tarihten bu yana bebeği takip ettiklerini belirten Ayşegül Kübra Polat ise "Geçen hafta Cuma günü tekrar anneanneyle birlikte görmeye gittik. Bebek gayet sağlıklı ve iyi durumda. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel ilgilenmişler, hala da ilgilenmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sürekli bebeğini soruyor"

Polat, Ekaterina Burnazkina'nın annesi serbest bırakılmasının ardından kendisini yalnız hissettiğini de aktararak, "Sürekli bebeğini soruyor. Onu bebeği hakkında bilgilendiriyorum. O da aynı şekilde bebeğine kavuşmak ve sarılmak istiyor" diye konuştu.

Ekaterina'nın kriptik gebelik yaşadığını da savunan Av. Ayşegül Kübra Polat, "Hamiye olduğunu bilmiyor, doğum yaptığı esnada bile ne yaşandığının farkında değil. Kesinlikle Ekaterina kasıtlı olarak bir suç işlemedi" dedi.