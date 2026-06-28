Havalimanlarındaki fiyatlar turistleri de isyan ettirdi: Bu tam bir skandal - Son Dakika
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Havalimanlarındaki fiyatlar turistleri de isyan ettirdi: Bu tam bir skandal

Havalimanlarındaki fiyatlar turistleri de isyan ettirdi: Bu tam bir skandal
28.06.2026 11:02
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Antalya Havalimanı'nda 4 adet cheeseburger ve 2 kola için 51,41 Euro (yaklaşık 2 bin 725 TL) hesap ödeyen Alman turist çift, fahiş fiyata çektikleri videoyla isyan etti. Havalimanı fiyatlarının yüksekliğine alışkın olduklarını belirten turistler, tek bir sıradan burgerin 10 Euro olmasını "tam bir skandal" olarak nitelendirdi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tarife görmediklerini söyleyen çiftin paylaştığı bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya Havalimanı’ndaki fahiş yiyecek ve içecek fiyatları, bu kez yabancı turistlerin sert tepkisine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, havalimanındaki dünyaca ünlü fast-food zincirinden alışveriş yapan Alman bir çift, ödedikleri hesaba adeta isyan etti.

"BU TAM BİR SKANDAL, YASAKLANMASI GEREKİYOR"

Havalimanında sadece 4 adet standart cheeseburger, biri küçük biri orta boy olmak üzere 2 adet kola alan çift, kasada 51,41 Euro (yaklaşık 2.725 TL) hesap ödedi. Yaşadıkları şoku atlatamayan çift, cep telefonlarındaki döviz çevirici uygulamasını kameraya göstererek duruma tepki gösterdi.

Aldıkları sıradan ve küçük bir cheeseburger'in paketini açarak içinin sadeliğini kameraya gösteren Alman turist, şu ifadelerle öfkesini dile getirdi:  "Bu tamamen normal, alelade bir cheeseburger ve tanesi tam 10 Euro'ya geliyor. Havalimanı fiyatlarının yüksek olmasına her zaman alışığız ama bu kez gerçekten abartmışlar, resmen şok olduk. Benim için bu durum tam bir skandal ve kesinlikle yasaklanması gerekiyor."

"DÜNYADA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Antalya Havalimanı'ndaki fiyat politikasının bardağı taşıran son damla olduğunu belirten turist, hayatı boyunca dünyanın pek çok yerinde seyahat ettiğini ancak hiçbir havalimanında bu denli fahiş bir fiyatlandırmayla karşılaşmadığını vurguladı.

Yerli yolcuların uzun süredir şikayetçi olduğu havalimanı fiyatlarının, artık ülkeye döviz bırakan yabancı turistler tarafından da "soygun" olarak nitelendirilmeye başlanması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Video, kısa sürede binlerce izlenme ve yorum alarak viral oldu.

Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havalimanlarındaki fiyatlar turistleri de isyan ettirdi: Bu tam bir skandal - Son Dakika

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