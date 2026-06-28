Havalimanlarındaki fiyatlar turistleri de isyan ettirdi: Bu tam bir skandal

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya Havalimanı’ndaki fahiş yiyecek ve içecek fiyatları, bu kez yabancı turistlerin sert tepkisine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, havalimanındaki dünyaca ünlü fast-food zincirinden alışveriş yapan Alman bir çift, ödedikleri hesaba adeta isyan etti.

"BU TAM BİR SKANDAL, YASAKLANMASI GEREKİYOR"

Havalimanında sadece 4 adet standart cheeseburger, biri küçük biri orta boy olmak üzere 2 adet kola alan çift, kasada 51,41 Euro (yaklaşık 2.725 TL) hesap ödedi. Yaşadıkları şoku atlatamayan çift, cep telefonlarındaki döviz çevirici uygulamasını kameraya göstererek duruma tepki gösterdi.

Aldıkları sıradan ve küçük bir cheeseburger'in paketini açarak içinin sadeliğini kameraya gösteren Alman turist, şu ifadelerle öfkesini dile getirdi: "Bu tamamen normal, alelade bir cheeseburger ve tanesi tam 10 Euro'ya geliyor. Havalimanı fiyatlarının yüksek olmasına her zaman alışığız ama bu kez gerçekten abartmışlar, resmen şok olduk. Benim için bu durum tam bir skandal ve kesinlikle yasaklanması gerekiyor."

"DÜNYADA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Antalya Havalimanı'ndaki fiyat politikasının bardağı taşıran son damla olduğunu belirten turist, hayatı boyunca dünyanın pek çok yerinde seyahat ettiğini ancak hiçbir havalimanında bu denli fahiş bir fiyatlandırmayla karşılaşmadığını vurguladı.

Yerli yolcuların uzun süredir şikayetçi olduğu havalimanı fiyatlarının, artık ülkeye döviz bırakan yabancı turistler tarafından da "soygun" olarak nitelendirilmeye başlanması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Video, kısa sürede binlerce izlenme ve yorum alarak viral oldu.