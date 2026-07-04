Balıkesir'in Havran ilçesinde, doğal yaşamın desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla doğaya keklik bırakıldı.
Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve diğer ilgililer katıldı.
Zararlılarla mücadeleye katkı sağlanması, keklik popülasyonunun güçlendirilmesi, doğal yaşamın desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekolojik dengenin korunmasının amaçlandığı programda keklikler, doğayla buluşturuldu.
Son Dakika › Güncel › Havran'da Keklikler Doğaya Salındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?