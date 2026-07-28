Havran'da Orman Yangını Denetimi - Son Dakika
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Havran'da Orman Yangını Denetimi

Havran\'da Orman Yangını Denetimi
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Jandarma, Havran'da arıcılar ve küçükbaş yetiştiricilere yangın öncesi denetim yaptı.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında, ormanda faaliyet gösteren arıcılar ile küçükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilere yönelik jandarma destekli denetim gerçekleştirildi.

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman Muhafaza ekiplerinin katılımıyla ormanda faaliyet gösteren arıcılar ile küçükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilere yönelik jandarma destekli denetim yapıldı. Denetimlerde, üreticilerin yangın riskine karşı aldığı önlemler ile yangın söndürme tüplerinin uygunluğu kontrol edildi. Ekipler ayrıca, olası yangınlara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında üreticilere bilgilendirme yaptı. Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığına dikkat çekerek, ormanda faaliyet gösteren vatandaşların gerekli tedbirleri eksiksiz uygulamasının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Havran'da Orman Yangını Denetimi - Son Dakika

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