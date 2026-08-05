Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo - Son Dakika
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Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo

Anket yapıldı! İşte YSK\'nın Yeni Parti\'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo
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"Türkiye'nin Veri Haritası" tarafından Temmuz 2026 döneminde gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasında, YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda sandıktan çıkacak muhtemel tablo incelendi. 1.720 kişiyle yapılan ankette AK Parti yüzde 27,8 ile ilk sırada yer alırken; DEM Parti yüzde 15,8 ve İYİ Parti yüzde 14,9 ile öne çıkan partiler oldu.

" Türkiye'nin Veri Haritası" tarafından Temmuz 2026 dönemine ilişkin hazırlanan son kamuoyu araştırmasında, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda oluşacak olası oy dağılımı incelendi. CATI yöntemiyle gerçekleştirilen ankette AK Parti yüzde 27,8 ile birinci sırada yer aldı.

"YSK YENİ PARTİ'Yİ VETO EDERSE..." SENARYOSU

Kamuoyu araştırma kuruluşu "Türkiye'nin Veri Haritası", Temmuz 2026 raporunda seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa oyunu kime verirsin?" sorusunu yöneltti. YSK'nın Yeni Parti'nin seçime girme yeterliliğine onay vermemesi senaryosu üzerinden yapılan ölçümde partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

  • AK Parti: %27,8
  • DEM Parti: %15,8
  • İYİ Parti: %14,9
  • MHP: %8,5
  • CHP: %7,8
  • ZAFER Partisi: %7,5
  • TİP: %4,2
  • Yeniden Refah Partisi: %4,0
  • Anahtar Parti: %3,4
  • YENİ YOL (SP & DEVA): %2,2
  • BBP: %1,3
  • HÜDA PAR: %0,6
  • DP: %0,6
  • BTP: %0,5
  • Diğerleri: %0,9

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ VE METODOLOJİSİ

Temmuz ayı raporuna ait araştırmanın künye bilgileri ve çalışma detayları ise şu şekilde paylaşıldı:

  • Araştırma Tarihi: 25 - 29 Temmuz 2026
  • Örneklem: 1.720 kişi
  • Saha Yöntemi: CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi)
  • Finansman: Bireysel aboneliklerin katılım payları
Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo

ÖZEL'İN DOKUNULMAZLIĞI TEHLİKEDE

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında, "zincirleme şekilde rüşvet almak" iddiasıyla fezleke düzenleyip Adalet Bakanlığına gönderdi. Fezlekede Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in, sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterilmesini sağlamak amacıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten değişik tarihlerde doğrudan veya Ağbaba'nın aracılığıyla menfaat temin ettiği belirtildi.

Özel'in, görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda kullanılmak üzere değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiğinin anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, Ağbaba'nın da Özel'in talimatıyla Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten belediye başkanlığı adaylığı için farklı tutarlarda menfaat temin ettiği kaydedildi.

Yüksek Seçim Kurulu, Yeni Parti, İYİ Parti, DEM Parti, Politika, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Memduh Çoban Memduh Çoban:
    yeni partiden neden bu kadar korkuluyor herhalde en yüksek oyu alıyor secimlere girmemesi icin ne gerekirse yapıliyor. 17 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bu anketi hangi ahirda yaptiniz 12 2 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Şakamısınız, yeni parti demek millet demek, yeni parti gençlerin, emeklilerin umudu 11 3 Yanıtla
  • Recai Durukan Recai Durukan:
    Ysk neden veto ediyor bu nerden çıkkkkkktııııııı 8 0 Yanıtla
  • saktt09@gmail.com [email protected]:
    ağam rakip istemiyor.. tüm düğmelere basılmış.. E er meydanı değil burası.. siyaset. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Anket yapıldı! İşte YSK'nın Yeni Parti'yi veto etmesi durumunda ortaya çıkacak tablo - Son Dakika
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