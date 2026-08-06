Zam sonrası emekli promosyonları güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor - Son Dakika
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Zam sonrası emekli promosyonları güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor

Zam sonrası emekli promosyonları güncellendi! Ödemeler 32 bin TL\'ye kadar çıkıyor
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Emekli aylığındaki artışın ardından emekli promosyon kampanyaları yeniledi. Nakit ödemelerin yanı sıra ek kampanyalarla toplam avantaj tutarları bazı bankalarda 32 bin TL'ye kadar yükselirken, sunulan teklifler maaş tutarı ve kampanya koşullarına göre farklılık gösteriyor.

Ağustos 2026 döneminde emekli maaşı promosyonlarına ilişkin kampanyalar güncellendi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için bankalar, maaşını taşıyan ya da mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine yönelik nakit ödeme ve ek avantajlarını duyurdu.

Üç yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere sunulan promosyonlar; maaş aralığı, otomatik ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı ve diğer kampanya şartlarına göre değişiyor.

VAKIFBANK

VakıfBank'ta emeklilere maaş tutarına bağlı olarak 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor. Troy Emekli Kredi Kartı kapsamında düzenlenen ek kampanyalarla birlikte toplam avantaj tutarı 30 bin TL seviyesine ulaşıyor.

HALKBANK

10.000-14.999 TL arasında maaş alan emeklilere 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Öte yandan, SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri 5.000 TL promosyondan yararlanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Kampanya kapsamında promosyon tutarları emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 5 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15.000- 19.999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödeniyor.

TÜRKİYE FİNANS

Banka, emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 27 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve bonus sunarken, yakınlarını bankaya yönlendiren müşterilere 5 bin TL'ye kadar ek ödül fırsatı sağlıyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı tutarı ve kampanya kapsamındaki ek ürün kullanımına bağlı olarak toplam kazanç 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, üç yıllık taahhüt veren emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca ilk kez kredi kartı alan veya kartını aktif kullanan emeklilere 10 bin TL değerinde MaxiPuan tanımlanarak toplam kampanya tutarı artırılıyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Bonus kart kullanımı, Avans Hesap ve sigorta ürünlerinden yararlanılması halinde toplam ödül 25 bin TL'ye kadar yükseliyor.

AKBANK

Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilerine, maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişen nakit promosyon ödüyor. Ödemeler, SGK protokolünde yer alan maaş dilimlerine göre hesaplara aktarılıyor.

ING

ING, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, Turuncu Hesap kullanımı ve banka kartıyla yapılan harcamaların da kampanyaya dahil edilmesiyle toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

YAPI KREDİ

Banka, emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 30 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.

QNB

QNB'nin kampanyasında promosyon ödemeleri maaş tutarına göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. En yüksek promosyon, 20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alan müşterilere veriliyor.

TEB

Maaşını 36 ay boyunca TEB'den alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 21 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşı tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi yapılırken, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler 9 bin TL'ye kadar ek promosyon alabiliyor.

DENİZBANK

Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin TL'ye kadar temel nakit promosyon ödemesi yapılırken, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ek ürün koşullarının yerine getirilmesi halinde 18 bin TL'ye kadar ilave promosyon kazanılabiliyor. Böylece toplam ödeme tutarı 30 bin TL'ye ulaşıyor.

ALBARAKA

Banka, maaşını Albaraka Türk'e taşıyan SGK emeklilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, ek kampanyalarla birlikte toplam ödül tutarı 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Referans kampanyası kapsamında getirilen her yeni emekli müşteri için ek ödeme yapılırken, toplam ödül tutarı maaş aralığı ve yerine getirilen ek koşullara bağlı olarak 8 bin 300 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor

ŞEKERBANK

Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan veya mevcut maaş ödeme taahhüdünü yenileyen müşterilerine 35 bin TL'ye kadar promosyon ve ek ödül imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında, 0-9.999 TL aralığında maaş alan emekliler 18 bin TL'ye kadar, 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler ise ek kampanyaların da dahil edilmesiyle 35 bin TL'ye kadar toplam ödeme alabiliyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Kredi kartı kullanımı ve otomatik fatura ödeme talimatı gibi ek kampanyalara katılan müşteriler için toplam avantaj tutarı 14 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Emekli Zammı, Ekonomi, Ağustos, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zam sonrası emekli promosyonları güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zam sonrası emekli promosyonları güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor - Son Dakika
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