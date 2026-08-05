Fenerbahçe'ye Amrabat şoku! Transferden vazgeçtiler - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Amrabat şoku! Transferden vazgeçtiler

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Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Sofyan Amrabat için beklenen transfer gerçekleşmeyebilir. Faslı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Real Betis'in, sarı-lacivertlilerin talepleri nedeniyle transferden çekildiği öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi kadrosunda yer açmak isteyen Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçiren Faslı orta saha oyuncusunun İspanyol ekibinde kalması beklenirken, transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı iddia edildi.

BETIS GERİ ADIM ATTI

Portekiz basınından Record'un haberine göre, Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin kadroda görmek istediği Amrabat için Fenerbahçe ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Haberde, sarı-lacivertlilerin bonservis konusundaki taleplerinin ardından İspanyol ekibinin transferden vazgeçtiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Amrabat şoku! Transferden vazgeçtiler

YERİNE YENİ İSİM GELDİ

Real Betis'in, Amrabat transferinden çekilmesinin ardından orta saha rotasyonunu Fluminense'den 10 milyon euro bonservisle transfer ettiği genç futbolcu Facundo Bernal ile güçlendirmeyi planladığı belirtildi.

BETIS PERFORMANSI

29 yaşındaki Sofyan Amrabat, geçen sezon Real Betis formasıyla 23 resmi maçta görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Sofyan Amrabat, Real Betis, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Amrabat şoku! Transferden vazgeçtiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Amrabat şoku! Transferden vazgeçtiler - Son Dakika
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