12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
Terörsüz Türkiye sürecinde bir tarihi adım daha atılıyor. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" yasa teklifi bugün Meclis'e sunulacak. 12 maddeden oluşan yasayla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklifin bugün içerisinde verileceği kesin. Görüşme yapacağız ve saatini bildireceğiz." dedi.
AK Parti, TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan "çerçeve yasa" teklifini değerlendirmek üzere milletvekillerini kapalı grup toplantısında bir araya getirdi.
AK Parti TBMM Grup Toplantısında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ele alındı. Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.
YASA BUGÜN MECLİS'TE
Toplantıda milletvekilleri ile Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" değerlendirildi.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Güler, bir gazetecinin sorusuna, "Şimdi görüşme yapacağız, inceleme yapacağız. Sonra ben size bildireceğim." yanıtını verdi.
12 maddelik kanun teklifi konusunda müzakerede bulunduklarını dile getiren Güler, "kanun teklifinin gün içerisinde sunulup sunulmayacağı" sorusu üzerine, "Bugün içerisinde verileceği kesin. Görüşme yapacağız saati bildireceğiz" dedi.
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