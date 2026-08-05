12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor - Son Dakika
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12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor

12 maddeden oluşan \'Terörsüz Türkiye Yasası\' bugün Meclis\'e sunuluyor
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Terörsüz Türkiye sürecinde bir tarihi adım daha atılıyor. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" yasa teklifi bugün Meclis'e sunulacak. 12 maddeden oluşan yasayla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklifin bugün içerisinde verileceği kesin. Görüşme yapacağız ve saatini bildireceğiz." dedi.

AK Parti, TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan "çerçeve yasa" teklifini değerlendirmek üzere milletvekillerini kapalı grup toplantısında bir araya getirdi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ele alındı. Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

YASA BUGÜN MECLİS'TE

Toplantıda milletvekilleri ile Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" değerlendirildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Güler, bir gazetecinin sorusuna, "Şimdi görüşme yapacağız, inceleme yapacağız. Sonra ben size bildireceğim." yanıtını verdi.

12 maddelik kanun teklifi konusunda müzakerede bulunduklarını dile getiren Güler, "kanun teklifinin gün içerisinde sunulup sunulmayacağı" sorusu üzerine, "Bugün içerisinde verileceği kesin. Görüşme yapacağız saati bildireceğiz" dedi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ugurbozkurt797@gmail.com [email protected]:
    Öncesinde, millete neden açıklanmıyor? neden çekiniyorsunuz. Ayağınıza dolanacak diye mi? Gidicisiniz ilk seçimde İnşaAllah. (EMEKLİ) 15 1 Yanıtla
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Tabi ya! Önceki hükümetler herşeyi millete söyler, onay alır ondan sonra meclise sunardı değil mi? Ne günlerdi o günler ve... 2 4
  • yusuf ÇAKMAK yusuf ÇAKMAK:
    bu maddeler ney bilen varmı 13 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Bunlar elinde kuran dilinde iman, ülkenin içinden geçtiler. 10 1 Yanıtla
  • Recai Durukan Recai Durukan:
    Gazi şehit yakınlarına maaş artışı ve haklarının genişletilmesi gündemdeymiş bu yasa ile aynı zamana denk gelmesi tesadüf den başka bişey olamaz 4 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami gel aydinlat. bu maddeler ne ? 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor - Son Dakika
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